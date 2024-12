Vittoria, conviviale degli auguri a Forza Italia con analisi della realtà sociale cittadina

Politica

Il consigliere Pelligra: "Numerose famiglie in grave difficoltà, trovare soluzione"

“La conviviale degli auguri, che si è tenuta nella nostra sede, alla presenza del segretario cittadino, Andrea La Rosa, e del segretario provinciale, Giancarlo Cugnata, è stata l’occasione per uno scambio affettuoso con tutti gli amici e i simpatizzanti politici della nostra area in occasione del Natale ma anche per affrontare alcune politiche che non vanno con riferimento alle scelte di questa amministrazione. Il riferimento è, soprattutto, al sostegno da garantire alle famiglie in difficoltà che, nella nostra città, sono sempre più numerose”.