Vittoria, cresce il numero delle licenze taxi. FdI: “Una decisione che non tiene conto delle reali esigenze del comparto”

Il gruppo consiliare stigmatizza le scelte adottate dall'amministrazione Aiello

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Vittoria ha recentemente tenuto un confronto con i tassisti vittoriesi per fare il punto sulla recente messa a bando di nuove licenze da parte del Comune. Nello specifico si tratta di quattro licenze Taxi e quattro licenze Ncc. I consiglieri Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi e Valeria Zorzi hanno raccolto le opinioni e le rimostranze dei rappresentanti della categoria.

“Come al solito l’amministrazione Aiello chiude a doppia mandata il portone di palazzo Iacono e non si confronta con nessuno prima di prendere provvedimenti che impattano sul lavoro, sulla vita e sul futuro delle persone. Stavolta è toccato ai tassisti e ci siamo premurati di raccogliere le loro rimostranze in merito a un provvedimento che rischia di avere contraccolpi negativi per i lavoratori vittoriesi”, dicono i consiglieri.