Vittoria, dà alle fiamme un’auto nel corso della notte. Ripreso dalle immagini di telesorveglianza (video)

Cronaca

L'episodio è accaduto in via Pippo Longobardo. Distrutta una Fiat Punto

Vittoria si è risvegliata questa mattina con l’odore acre delle fiamme. Un incendio ha preso di mira una Fiat Punto in via Pippo Longobardo, all’altezza del civico numero 33, proprio di fronte alla Fiera Emaia. Dalle immagini di telesorveglianza, già rese disponibili alle forze dell’ordine, si nota un giovane che si avvicina alla vettura armeggiando, dopodiché lo stesso si allontana e la stessa, a distanza di qualche secondo, prende fuoco. Già in corso le indagini per capire chi è stato il responsabile di questo crimine.

