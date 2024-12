Vittoria, danneggiata la pietra d’inciampo dedicata alle donne vittime di violenza

Cronaca

Era stata apposta appena lunedì scorso in occasione del 25 novembre

Che brutti segnali. E’ stata danneggiata nelle scorse ore la “pietra d’inciampo” inaugurata lunedì scorso in Piazza Ricca (meglio nota come Piazza San Giovanni) a Vittoria.

Si tratta della mattonella scoperta dall’associazione Filo di seta, insieme all’istituto Cirs e al Lions di Vittoria dedicata alle donne vittime di violenza.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un “incidente”, ma di sicuro l’episodio lascia l’amaro in bocca a quanti da anni lottano per difendere le donne vittime di violenza di genere e lavorano per educare le nuove generazioni.

