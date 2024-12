Vittoria, danneggiata la targa dedicata a Felicia Impastato ancora prima dell’inaugurazione

Attualità

Il sindaco Aiello: "Andremo avanti e non abbasseremo la guardia"

Danneggiata la targa dedicata a Felicia Bartolotta Impastato in una piazzetta nei pressi della scuola Portella della Ginestra, tra i quartieri Forcone e Celle, a Vittoria. L’inaugurazione della piazzetta era prevista per ieri, poi è stata rinviata. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato e dalla polizia locale. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbero permettere di individuare i responsabili.

«Evidentemente – afferma il sindaco Francesco Aiello – l’inaugurazione ha suscitato qualcosa a qualcuno che non gradisce riconoscimenti nei confronti di quanti si sono spesi per la legalità. Noi andremo avanti per la nostra strada e non abbasseremo la guardia».

