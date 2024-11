Vittoria, deferito in stato di libertà il 69enne che ha falciato il migrante in bici

Cronaca

L'accusa è di omicidio stradale e omissione di soccorso. L'uomo si era costituito in caserma qualche ora dopo il tragico evento

Nel corso della serata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno deferito in stato di libertà, per omicidio stradale e omissione di soccorso, un 69enne domiciliato a Vittoria, il quale, mentre era alla guida della propria autovettura lungo la Ss 115 in direzione Vittoria-Gela, aveva investito il conducente di una bicicletta, un 46enne marocchino senza fissa dimora, deceduto sul colpo a seguito dell’impatto. L’investitore si è costituito in caserma qualche ora dopo il tragico evento.

