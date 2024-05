Vittoria, denunciati due tunisini in sella a uno scooter rubato

Cronaca

I magrebini sono risultati essere irregolari sul territorio nazionale

Nei giorni scorsi, in ore notturne, nel centro abitato di Vittoria, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore, volti a contrastare il fenomeno dell’immigrazione illegale e i reati predatori, gli operatori della polizia di Stato del Commissariato di Vittoria, hanno denunciato in stato di libertà due magrebini ritenuti responsabili del reato di ricettazione in concorso.