Vittoria, diede fuoco all’abitazione in cui perirono madre e sorella: si attende la perizia psichiatrica per Wajdi Zaouadi

Cronaca

Sarà depositata il 22 maggio. Il 31enne era capace di intendere e di volere?

Sarà depositata il 22 maggio la perizia psichiatrica su Wajdi Zaouali, 31 anni, che il 12 giugno 2024 per l’accusa ha incendiato l’abitazione di famiglia in piazza Unità a Vittoria, dopo avere cosparso di liquido infiammabile la camera da letto dei genitori, il corridoio e l’ingresso dell’abitazione. Il pubblico ministero titolare delI’inchiesta, il sostituto procuratore Martina Dall’Amico, ha nominato il professore Eugenio Aguglia che riferirà sull’esito della perizia, alla presenza dei consulenti della difesa. Le ipotesi di reato in capo a Wajdi Zaouadi, difeso dall’avvocato Giovanni Ascone, sono incendio doloso, omicidio, tentato omicidio aggravati dai vincoli familiari, dalla crudeltà, dai futili motivi, e dall’avere agito in circostanze tali da ostacolare la privata difesa.