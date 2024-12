Vittoria, dimensionamento scolastico: lo Sciascia di Scoglitti sarà accorpato al Caruano

Attualità

Decisione inevitabile alla luce del calo del numero delle iscrizioni

Nove istituti comprensivi per la città di Vittoria. Il nuovo assetto dopo le decisioni prese a livello regionale. Il Leonardo Sciascia di Scoglitti (nella foto), con i plessi elementari Don Bosco di Scoglitti e Angelo Campanella di Vittoria, sarà accorpato all’istituto Giuseppe Caruano. Il nuovo istituto si chiamerà Sciascia-Caruano. Poco più di 800 alunni per il primo, circa 600 per il secondo con numeri in calo rispetto al passato, per cui l’accorpamento si rendeva ormai inevitabile.

