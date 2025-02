Vittoria, dipendenze patologiche e nuove povertà: Scuderi invoca azioni concrete

Attualità

"La sensibilizzazione è stata avviata, ora sono necessari passaggi specifici in aula"

“L’articolato dibattito che in città si è sviluppato attorno a una serie di importanti questioni che ho avuto modo di sollevare in aula, dalle dipendenze patologiche alle nuove povertà, mi lascia sperare che qualcosa, nel breve e medio periodo, possa cambiare per garantire sostegno a chi ha bisogno. D’altronde, il ruolo al servizio della città deve essere inteso in questo modo. La Politica, quella con la P maiuscola, deve cercare di trovare le soluzioni a grandi problemi. Io, nel mio piccolo, sto cercando di fare la mia parte, consapevole che le problematiche di cui abbiamo parlato sono davvero di ampio respiro e che, certo, nessuno possiede la bacchetta magica per risolverle”. Lo dice il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi (nella foto), facendo riferimento, tra l’altro, agli ultimi passi compiuti e che lo hanno visto in prima linea per quanto riguarda atti specifici da predisporre in seno al civico consesso.