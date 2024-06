Vittoria, disposte altre indagini sul caso della neonata morta

Cronaca

La Procura ha dato incarico a due professionisti per accertare se la bimba soffrisse di qualche patologia neurologica

Disposte altre indagini – come previsto nel febbraio scorso dopo la riconsegna del fascicolo alla Procura da parte del Gip – per accertare le colpe della morte della neonata di sei mesi avvenuta il 20 ottobre scorso a Vittoria. Il pubblico ministero Ottavia Piccolo ha dato incarico al medico legale catanese Giuseppe Ragazzi ed alla professoressa Eloisa Gitto di Messina, pediatra neonatologa, per accertare se la neonata soffrisse di qualche patologia neurologica che possa avere contribuito alla formazione della broncopolmonite da aspirazione. Le operazione dei due consulenti tecnici inizieranno il 10 giugno presso l’Istituto di Medicina legale di Catania e termineranno entro 90 giomi. Il supplemento di indagini è scattato alla luce della perizia eseguita dal medico legale Maria Berlich a cui è stato dato l’incarico per effettuare l’autopsia dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, Vincenzo Ignaccolo.