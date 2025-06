Vittoria, domato l’incendio in via Manzoni

Cronaca

Le fiamme originate a quanto pare dal malfunzionamento di una caldaia

Probabilmente il malfunzionamento di una caldaia la causa dell’incendio di oggi in via Manzoni, angolo via Magenta, a Vittoria. Per oltre due ore, dalle 13,15, di oggi la squadra operativa del distaccamento di Vittoria, di rientro da altro intervento, ha operato in zona. Il rogo ha interessato masserizie di ogni genere allocate in una mansarda. L’intervento complesso e prolungato ha evitato la propagazione delle fiamme agli edifici civili limitrofi.

