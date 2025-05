Vittoria, è accusato di avere dato fuoco a un’auto: ai domiciliari un 23enne

Cronaca

La vettura era di proprietà di un extracomunitario di origine tunisina

Gli agenti del commissariato di Ps di Vittoria hanno tratto in arresto un giovane vittoriese di 23 anni, indagato dei reati di danneggiamento aggravato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Ragusa.

Lo scorso 18 marzo, in via Cristoforo Colombo, era stato appiccato il fuoco ad una autovettura Volkswagen Golf di proprietà di un extracomunitario di origine tunisina, per cui si era reso necessario l’intervento dei vigili del Fuoco, che avevano domato l’incendio.