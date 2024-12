Vittoria, è di un trentenne originario di Modica il cadavere ritrovato ieri sera

Cronaca

Faceva uso di droghe. La Procura disporrà quasi di certo l'autopsia per stabilire le cause della morte

È un trentenne originario di Modica l’uomo trovato morto ieri sera in un casolare abbandonato nei pressi della stazione ferroviaria (nella foto). Il cadavere del giovane è stato trovato dalla polizia allertata da una telefonata anonima. Il corpo senza vita era riverso sul pavimento di una casupola disabitata che si trova alle spalle della stazione ferroviaria cui si accede anche da una stradella che costeggia la linea ferrata. I poliziotti si sono recati nella zona coadiuvati dai vigili urbani e hanno scoperto il cadavere. Dopo una prima ispezione del medico legale, il corpo è stato portato nell’obitorio del cimitero di Vittoria. Il magistrato di turno, Monica Monego, dovrebbe disporre l’autopsia per accertare le cause della morte. a quanto pare il giovane faceva uso di droghe. Viveva a Modica con il padre. La madre era morta da qualche tempo. Mancava da casa da qualche giorno, ma era solito allontanarsi e la sua assenza non aveva destato preoccupazione. Ieri, a tarda sera, il ritrovamento del corpo senza vita.

