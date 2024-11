Vittoria e gli incidenti fuori dallo stadio, la nota di condanna della società biancorossa

Cronaca

"Prendiamo le distanze da questi assurdi episodi". Ferito un agente di polizia

La società Fc Vittoria Calcio esprime, in una nota, ferma condanna per i gravi episodi di violenza verificatisi all’esterno dello stadio prima dell’incontro di campionato tra Fc Vittoria e Milazzo, disputato oggi pomeriggio al ‘Gianni Cosimo’. “La nostra società – è scritto – prende con decisione le distanze da qualsiasi comportamento che sia contrario ai valori di rispetto e sportività che da sempre promuoviamo. Il calcio deve essere un momento di aggregazione e festa, non un’occasione per atti di violenza. Esprimiamo inoltre tutta la nostra solidarietà e vicinanza all’agente di polizia rimasto ferito durante i tafferugli, augurandogli una pronta e completa guarigione. La società Fc Vittoria ribadisce il proprio impegno a collaborare con le forze dell’ordine e con le istituzioni sportive per garantire che episodi del genere non si ripetano, riaffermando il nostro obiettivo di rendere lo stadio un luogo sicuro e accogliente per tutti. La partita si è poi svolta regolarmente e all’interno dello stadio le due tifoserie non sono mai entrate in contatto”.

