Vittoria e i furti con spaccata, Lenzo (Confcommercio): “La città si unisca per fronteggiare questa emergenza”

Attualità

"Occorre riappropriarsi dei luoghi e viverli appieno"

Una lettera aperta alla città. Per manifestare preoccupazione e sollecitare una reazione. All’insegna dell’unità. E’ il senso dell’intervento del presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo (nella foto), dopo i reiterati furti con spaccata che hanno creato grande preoccupazione tra gli operatori commerciali e sollevato una serie di polemiche soprattutto di ordine politico. “Cara Vittoria, in questi giorni difficili – afferma Lenzo – ti guardiamo con preoccupazione e un cuore pesante. I recenti furti con spaccata hanno aperto una ferita profonda nel tessuto economico locale, aggravando le già difficili condizioni economiche generalizzate che stiamo affrontando. Il nostro contesto urbano, con la sua realtà commerciale vitale, deve essere percepito come sicuro affinché le persone possano riappropriarsi dei luoghi e viverli appieno. Ci troviamo in un momento in cui il caos e la divisione sembrano prevalere, mentre la sicurezza, un tema fondamentale per tutti noi, richiede una risposta unitaria e decisa. Purtroppo, non è ancora così, e allora diventa essenziale creare insieme un contesto in cui la sicurezza sia un valore collettivo”.