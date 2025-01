Vittoria e i furti con spaccata, parla la titolare della gioielleria presa di mira: “Ci sentiamo inermi e soli, aiutateci” (video)

Cronaca

"Abbiamo subito danni per circa ventimila euro. Ripartiremo? Probabile. Ma non se ne può più"

Danni non ancora quantificati, ma nell’ordine delle decine di migliaia di euro, circa ventimila, per i titolari della gioielleria Enigma di via Milano, angolo via Cavour, che nel corso della notte è stata presa di mira dal malvivente che, con la sua auto, sta seminando il terrore tra gli esercizi commerciali senza che nessuno lo riesca a fermare, sebbene sia inquadrato dalle telecamere di tutti gli impianti di sorveglianza possibili e immaginabili. L’ennesimo furto con spaccata in città.

“Ancora una volta siamo stati presi di mira – sottolinea la titolare della gioielleria, Barbara Confortin – e ancora una volta rimaniamo costernati, indignati. E’ la seconda volta che ci accade, nel giro di poco più di un anno. L’ultima era stata nel novembre 2023. Ha portato via numerosi orologi e altri preziosi. Per non parlare dei danni che non riusciremo a riparare prima di martedì, stante il periodo festivo. Ci chiediamo: ma cosa dobbiamo aspettare d’altro prima che accada l’irreparabile? E se questo signore incontra un giovane titolare di esercizio commerciale che ha il fuoco nelle vene e subisce una reazione che nessuno vorrebbe ma che, a questo punto, rischia di concretizzarsi? Ci sentiamo in grave difficoltà. Tutti sappiamo che cosa è accaduto in città in questi ultimi giorni. Nessun intervento concreto. Per carità, sappiamo che c’è chi ci sta lavorando. Ma, intanto, noi ci piangiamo questi danni e per gli operatori commerciali diventa complicato riuscire a trovare le giuste motivazioni per ripartire. Lo faremo, ma non sarà semplice”. Una situazione quasi surreale quella che Vittoria sta vivendo. Si attendono risposte all’altezza della gravità dei fatti che sono stati evidenziati (nel video il momento del furto con spaccata).

