Vittoria e i lavori sempre fermi all’ex mattatoio, il consigliere Pelligra: “Occorre chiarezza”

Attualità

"Nell'ottobre scorso ci avevano spiegato che l'intervento era di fatto completo. E, adesso, che cosa è accaduto?"

“Che fine ha fatto l’intervento di recupero dell’ex mattatoio che avrebbe dovuto essere destinato a luogo di aggregazione giovanile con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva per la cultura, connesso alle attività musicali e rispetto a cui la Regione ha finanziato lavori pari a 600mila euro con un Ddg del 24 ottobre del 2019?”.

E’ questo il senso dell’intervento del consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra (nella foto durante un sopralluogo nel sito), che torna a battere su un tasto particolarmente delicato dopo che già nel 2023 e nell’ottobre del 2024 aveva presentato una serie di interrogazioni sull’argomento.