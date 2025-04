Vittoria e il bimbo ustionato dall’acqua calda, la mamma ringrazia i soccorritori e i sanitari

Attualità

"Siamo stati aiutati molto e volevo dirlo in pubblico"

La mamma del bambino di Vittoria ustionato dall’acqua calda e che nei giorni scorsi era stato trasferito in elisoccorso a Catania ha diffuso una nota per ringraziare tutte le persone che si sono prodigate nel soccorso del bimbo, sottolineando che il quadro clinico sta migliorando.La mamma del piccolo Mattia, dunque, ringrazia.“Volevo ringraziare il 118 Sicilia Seus ed il personale medico e paramedico dell’ospedale Guzzardi di Vittoria – è spiegato nel documento – per tutto quello che hanno fatto per il mio bambino, ringrazio chi si è prodigato nei soccorsi al personale dell’elisoccorso ai vigili del fuoco che mi hanno aiutato tanto, volevo dirlo in pubblico e dare un abbraccio a tutti. Mattia piano piano sta facendo piccoli passi, volevamo ringraziare anche il sindaco di Vittoria per la sua vicinanza. A. volte disprezziamo l’operato degli ospedali ma questa volta si meritano tutto il nostro apprezzamento e ringraziamento: hanno salvato il mio bambino”.

