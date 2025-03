Vittoria e il caos politico, i Cinque Stelle a FdI e Pd: “Siete inciuciati con la Dc e ve la prendete con noi. Assurdo”

Attualità

L'analisi dei pentastellati dopo quanto accaduto negli ultimi giorni

La caotica situazione politica a Vittoria ha generato, questa mattina, una dura presa di posizione da parte dei Cinque Stelle. “Sembra assurdo solo pensarlo, ma FdI e Pd, ad ascoltare e leggere ciò che dicono e scrivono, sembra stiano facendo la gara a chi sia più cuffariano senza ammetterlo – è spiegato nella nota – FdI – che aveva annunciato a mari e monti di rafforzare con decine di agenti in più gli organici di polizia e ancora aspettiamo – governa insieme a Cuffaro a Roma e a Palermo e la Dc è parte integrante del suo sistema di potere, ma accusa il Pd di fare comunella con Cuffaro a Vittoria.

“Il Pd invece nega che Campailla, definito dai consiglieri Dc un loro “simpatizzante” e iscritto a quel partito fino a l’altro ieri, rappresenti in Giunta la Dc, e che per questa scelta e la benevolenza di Cuffaro, l’Amministrazione potrà vedere approvati i propri atti, e giovarsi forse anche di una “manina” a Palermo. In due parole è come se il Pd dicesse ai vittoriesi: “È dura, ragazzi ma ce li dobbiamo tenere, e dovreste pure ringraziarci, perché grazie ai voti dei cuffariani potremo portare avanti il programma e potrà continuare la “Rinascita”. Con loro. Patrioti e leoni poi se la prendono, come al solito, con il MoVimento 5 Stelle. FdI ci accusa, ancora, di non aver sfiduciato il sindaco perché eravamo e siamo parte della maggioranza. Castronerie, perché non abbiamo votato la sfiducia per evitare alla città un altro commissariamento, e siamo talmente tanto all’opposizione da non avere chiesto al sindaco uno strapuntino, perché ciò che decidiamo di fare è sempre una scelta libera, e non ha mai un prezzo. Capiamo che non riuscite a capire, ce ne siamo fatti da anni una ragione”.