Vittoria e il ciclista morto perché falciato da un’auto, la difesa dell’indagato si riserva di richiedere l’incidente probatorio per l’espletamento dell’esame autoptico

Cronaca

Il pm ha dovuto revocare il conferimento dell'incarico che era previsto per oggi

Il pubblico ministero Ottavia Piccolo ha revocato il conferimento dell’incarico per l’esame autoptico previsto per le 15 di oggi per accertare le cause della morte del ciclista 46enne marocchino vittima di un incidente stradale avvenuto sabato sera sulla Statale 115 tra Vittoria e Gela. Il nuovo difensore dell’indagato, l’avvocato Salvatore Macrì del Foro di Gela si è riservato, infatti, di richiedere nel termine di 10 giorni l’incidente probatorio per l’espletamento dell’esame autoptico. Il pm ha pertanto dovuto annullare il disposto accertamento tecnico non ripetibile. Per accelerare i tempi, non è escluso che il pm a questo punto possa richiedere lei l’incidente probatorio. Nel frattempo la salma rimane in sequestro, all’interno della cella frigorifera. L’incarico per l’autopsia doveva essere affidato al medico legale Francesco Coco e Pietro Zuccarello, tossicologico forense presso l’Università di Catania. Dopo l’incidente i carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno deferito l’ automobilista, un gelese di 69 anni, per omicidio stradale e omissione di soccorso.