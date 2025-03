Vittoria e il congresso comunale di Forza Italia, il consigliere Pelligra: “Un bel momento per la crescita del partito e per le prospettive future della città”

Politica

Gli auguri di buon lavoro al nuovo segretario cittadino: "Siamo pronti a creare l'alternativa all'attuale giunta municipale"

“E’ stato un bel momento di politica cittadina. A sottolineare sempre di più, qualora ce ne fosse di bisogno, che l’impegno premia. Soprattutto chi si dà da fare per lavorare nell’interesse della città”. E’ il commento del consigliere comunale di Forza Italia a Vittoria, Biagio Pelligra (nella foto), a distanza di qualche giorno dai lavori del congresso comunale cittadino che, domenica scorsa, ha visto l’elezione del segretario comunale, Andrea La Rosa, alla presenza del coordinatore provinciale, Giancarlo Cugnata, e della senatrice Daniela Ternullo.