Vittoria e il mercato ortofrutticolo, La Rosa (Fi): “E’ il tempio dell’insipienza amministrativa della giunta Aiello”

Attualità

"Allarmi e denunce caduti nel vuoto. Mentre il degrado avanza. Così non va"

“Mercato ortofrutticolo, il tempio dell’insipienza amministrativa della giunta Aiello. Un altro mese è passato da quando abbiamo lanciato il nostro allarme sullo stato indecoroso della struttura. Immaginate che qualcosa sia cambiato, che qualche intervento si sia fatto? Nulla di tutto questo. Anzi, i problemi si sommano e i disagi non si contano. E questa realtà produttiva, motore dell’economia di un intero territorio, si trova a dovere fare i conti con carenze che nulla hanno a che vedere con le aspettative di una città come Vittoria che vorrebbe puntare sempre più in alto ma che, di fatto, non lo può fare perché frenata da un esecutivo incapace di comprendere la gravità del problema”.