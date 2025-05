Vittoria e il mercato ortofrutticolo, saranno consegnati i lavori di ristrutturazione

Attualità

Domani mattina sarà presente anche l'assessore regionale alle Infrastrutture Aricò

Il senatore Salvo Sallemi, l’onorevole Giorgio Assenza e il gruppo politico di Fratelli d’Italia Vittoria danno notizia della consegna dei lavori di ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di Vittoria, un importante traguardo per il settore. La consegna dei lavori avverrà lunedì 26 maggio alle 12 presso il mercato ortofrutticolo di Vittoria, alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture, on. Alessandro Aricò.

Questo intervento, fortemente seguito dal sen. Sallemi e dall’on. Assenza, rappresenta un passo fondamentale per il rilancio economico e sociale del territorio, garantendo spazi moderni, sicuri e funzionali per gli operatori del mercato. La consegna dei lavori sarà un’occasione per illustrare i dettagli degli interventi.

