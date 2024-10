Vittoria e il nuovo episodio di violenza in piazza Manin, Confcommercio: “Serve un piano organico per creare spazi di confronto culturale inclusivi”

Attualità

L'analisi dell'organizzazione di categoria dopo gli episodi che continuano a funestare il centro storico

“L’episodio accaduto nei pressi di piazza Manin ieri sera non è un evento isolato, ma il sintomo di un malessere profondo che va ben oltre la questione della sicurezza pubblica”. E’ il presidente della sezione di Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, a dirlo, in uno al vicepresidente sezionale Salvatore Guastella. “Riguarda aspetti del tessuto sociale – aggiungono i due – che vanno affrontati attraverso politiche strutturali, di revisione del vivere comune e non solo con interventi emergenziali. La mancanza di un approccio organico alla problematica rischia di portare a una progressiva degenerazione delle relazioni umane e sociali. Sebbene il tempestivo intervento delle forze dell’ordine sia stato apprezzato, è evidente che da solo non può bastare”.