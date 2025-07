Vittoria e il ponte di Camarina, l’assessore Nicastro: “Le solite falsità”

Attualità

Il detentore della delega ai Lavori pubblici dice la sua su un argomento che sta molto a cuore ai residenti di Scoglitti e non solo

“Ne abbiamo sentite di cotte e di crude, in questi ultimi giorni, in merito all’ormai atavico problema del ponte di Camarina. Soprattutto, attacchi ingiustificati da parte di certa destra all’amministrazione comunale e al sindaco Aiello che ha sempre dichiarato di volere un ponte carrabile che possa collegare i due territori, quello di Vittoria e quello di Ragusa. A fronte di tutto ciò che è stato detto, occorre, quindi, fare chiarezza”. Lo afferma l’assessore comunale ai Lavori pubblici di Vittoria, Giuseppe Nicastro (nella foto), in un video realizzato sul posto.