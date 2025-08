Vittoria e il ponte radio non funzionante della polizia municipale, La Rosa ottiene chiarimenti dalla prefettura

Attualità

"Messe in rilievo le mancanze dell'amministrazione comunale"

Dopo le molteplici segnalazioni, arrivano le rassicurazioni della Prefettura di Ragusa. Forza Italia ha portato avanti uno specifico impegno. In ordine al mancato funzionamento del ponte radio della polizia locale, il segretario cittadino di Forza Italia a Vittoria, Andrea La Rosa (nella foto), si era rivolto all’Ufficio territoriale del governo evidenziando l’anomalia dovuta, soprattutto, all’incapacità dell’amministrazione comunale di attivare le procedure necessarie per sopperire alla carenza segnalata.