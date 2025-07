Vittoria e il pozzo acquisito ma indisponibile, l’amministrazione comunale promuove un sit in

Attualità

La protesta è in programma per domani mattina alle 10 al punto di consegna di Siciliacque

Sit in di protesta del sindaco e dell’amministrazione comunale per il mancato vettoriamento dell’acqua proveniente dal nuovo pozzo in disponibilità del Comune di Vittoria in contrada Castellazzo al punto di consegna di Sicilacque. E’ in programma mercoledì alle 10.

Il pozzo Castellazzo è stato acquisito nella disponibilità del Comune di Vittoria da circa un mese, dopo aver seguito un percorso burocratico durato oltre due anni (autorizzazioni ministeriali, Asp, Genio civile, realizzazione condotta).