Vittoria e il processo nato dall’operazione Plastic Free, il pm della direzione Antimafia ha chiesto pene per oltre 150 anni

Cronaca

Sono quattordici gli imputati finiti davanti al Tribunale

Dopo oltre tre ore di requisitoria il pubblico ministero della Direzione Antimafia ha chiesto pene per oltre 150 anni per 14 degli imputati finiti davanti al Tribunale di Ragusa presieduto dal giudice Antonella Frizilio nel processo nato dall’operazione “Plastic Free”. Gli imputati, arrestati il 24 ottobre del 2019 dalla polizia di Stato, sono tutti in libertà. Il pm etneo Alfio Gabriele Fragalà ha stralciato per motivi di salute la posizione di un imputato. Poi ha chiesto 22 anni di reclusione per Claudio Carbonaro (ex collaboratore di giustizia); 2 anni per Giovanni Longo; non doversi procedere per Gaetano Tonghi in quanto è caduta l’aggravante; 12 anni per Salvatore Minardi; 12 e mezzo per Crocifisso Minardi; 10 anni e sei mesi per Salvatore Minardi jr; 2 anni per Andrea Marcellino; un anno e sei mesi per Francesco Farruggia; 16 anni e 3 mesi per Giovanni Donzelli; 12 anni e mezzo per Giuseppe Ingala; 16 anni ed 8 mesi per Salvatore D’Agosta; 12 anni per Raffaele Donzelli; 15 anni e sei mesi per Antonino Minardi; 15 anni di reclusione e 12mila euro di multa per Emanuele Minardi; due anni per un imprenditore lombardo denunciato all’epoca a piede libero. I lavori sono stati aggiornati al 13 dicembre per le prime arringhe difensive.