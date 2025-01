Vittoria e la chiusura temporanea dell’istituto Portella della Ginestra, è polemica

Attualità

Le accuse dei consiglieri di Fratelli d'Italia: "Nonostante le nostre denunce, l'amministrazione comunale ha deliberatamente ignorato il problema"

“Avevamo denunciato – ben prima dell’interruzione natalizia – i gravi problemi di alcuni istituti cittadini privi di impianto di riscaldamento funzionanti e l’amministrazione Aiello ha ignorato deliberatamente il problema. Addirittura in un recente consiglio ha affermato che la situazione fosse risolta: oggi il fallimento di un’amministrazione incapace è sotto gli occhi di tutti con l’ordinanza di chiusura per due giorni dell’istituto Portella della Ginestra” (nella foto).

Lo affermano i consiglieri Alfredo Vinciguerra e Valeria Zorzi di FdI che nelle settimane scorse hanno denunciato a più riprese i gravi ritardi che hanno portato a disservizi e disagi per la popolazione scolastica con le classi al gelo.