Vittoria e la crisi idrica, il consigliere Pelligra: “La città continua a rimanere ferma all’anno zero”

Attualità

"Che fine ha fatto la cura Aiello? I problemi, se possibile, si sono acuiti"

Crisi idrica, Vittoria resta ferma all’anno zero. Parola del consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, che bacchetta la giunta municipale per il fatto di non avere saputo trovare soluzioni adeguate pur a fronte di una serie di interventi che, a distanza di tempo, avrebbero dovuto essere risolutivi. E, invece…

“Invece – chiarisce l’esponente forzista – nonostante i proclami, ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano. I problemi non si contano. Le segnalazioni neppure. E’ come se nulla fosse mai stato fatto. Eppure, questa amministrazione comunale racconta che, negli ultimi 24 mesi, si è adoperata, investendo anche grandi somme, per cercare di aggiustare quello che era possibile aggiustare. Purtroppo, però, prendiamo atto che la rete idrica continua a fare acqua da tutte le parti. E che l’emergenza legata alla penuria d’acqua, soprattutto in un periodo dalle elevate temperature come quello attuale, non si è attenuata. Rimaniamo basiti perché, a sentire Aiello, affermava di avere la cura per tutte le piaghe che dilaniavano la città. E, invece, a distanza di tempo, non solo tutto è rimasto come prima ma, se possibile, è anche peggiorato, determinando scompensi che non lasciano intravedere alcunché di positivo per il futuro. Invitiamo la giunta municipale a darsi da fare seriamente sull’argomento. E se qualcuno non è capace di trovare le soluzioni più adatte per la collettività, allora è meglio che lasci ad altri questa incombenza”.

