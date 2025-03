Vittoria e la lite tra il sindaco e il professionista a palazzo di Città, parla Aiello: “E’ venuto senza carte, senza documenti. Con i fondi Pnrr non si può scherzare”

Attualità

Il primo cittadino racconta il proprio punto di vista sul nuovo episodio che sta facendo discutere la politica cittadina

Tiene banco a palazzo Iacono la vicenda del sindaco Francesco Aiello che, stando a quanto denunciato dal consigliere comunale Alfredo Vinciguerra, ieri sera in aula, avrebbe avuto, sempre nella giornata di ieri, un alterco con un professionista dipendente del Comune durante una riunione di confronto sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche legate ai fondi Pnrr. Insoddisfatto dalle risposte ricevute dal professionista in questione, che a quanto pare sta curando gli incartamenti legati a palazzo Ricca, il primo cittadino avrebbe invitato prima quest’ultimo a lasciare la riunione, apostrofandolo pesantemente, e poi, al diniego di quest’ultimo, lo avrebbe strattonato per invitarlo ad andarsene. Insomma, sembrerebbe che si sia sfiorata anche la lite corpo a corpo sebbene siano intervenuti alcuni dei presenti per portare la calma. Il professionista è andato a denunciare le circostanze al commissariato di Pubblica sicurezza mentre, in serata, la vicenda è stata resa di pubblico dominio dal consigliere Vinciguerra che ha parlato di una situazione inaccettabile chiedendo che il caso possa essere chiarito sotto tutti i suoi aspetti anche dai banchi dell’aula consiliare.