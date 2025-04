Vittoria e la lotta alle fumarole, La Rosa (Fi): “Si sarebbero potute investire in maniera diversa le somme destinate alla campagna di sensibilizzazione”

Attualità

Il segretario cittadino contesta le scelte effettuate e invita l'amministrazione comunale a cambiare rotta

“Lotta alle fumarole: si sarebbero potute investire in maniera differente le 15mila euro della determinazione del dirigente di settore n.1175 del 26 marzo scorso destinate a un’associazione, soldi del Comune e quindi di tutti i cittadini vittoriesi? Probabilmente sì”. Lo sostiene il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa (nella foto), che esprime le proprie perplessità e quelle del partito su una scelta che poco o nulla ha a che vedere con la prevenzione. “Ma cosa significa fare prevenzione in questo modo? – si chiede La Rosa – E che fine hanno fatto i famosi droni promessi in campagna elettorale o le campagne marketing nelle aree rurali? E, ancora, che fine ha fatto la prevenzione coinvolgendo le imprese agricole, soprattutto quelle insediate nell’ambito della fascia trasformata? Insomma, molti annunci, ma risultati zero. E ci permettiamo di esprimere il nostro disaccordo in relazione a questa vicenda. L’idea non ci piace e di certo non sarà soddisfatta la città che da sempre vive questo disagio delle fumarole, soprattutto nel periodo estivo, e lo vive in modo devastante”.