Vittoria e la mancata approvazione del regolamento di contabilità armonizzata, il consigliere Pelligra: “E’ mancato l’approfondimento”

Politica

L'esponente forzista si dice deluso dalla conduzione dei lavori d'aula e per il clima che ha eluso le questioni fondamentali

Nell’ultima seduta del consiglio comunale di Vittoria si è consumata una delle pagine più controverse della recente vita amministrativa cittadina, culminata nella mancata approvazione del regolamento di contabilità armonizzata. Protagonista, tra le voci più critiche, il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra (nella foto), che ha scelto la via dell’astensione come determinazione di principio e di metodo, espressione di una profonda insoddisfazione per la conduzione dei lavori d’aula e per un clima che, a suo avviso, ha eluso le questioni fondamentali che avrebbero dovuto guidare il dibattito sull’atto.

Pelligra, infatti, ha evidenziato come il consiglio comunale si sia più volte trasformato in un’arena di discussioni lontane dal cuore del provvedimento in esame. Al centro delle critiche, la totale assenza di approfondimenti tecnici adeguati: secondo il consigliere, la maggioranza ha preferito deviare il confronto verso altri temi, come la gestione idrica o le dinamiche politiche interne, lasciando inevase le domande cruciali sulle reali motivazioni e sugli effetti che l’adozione del nuovo regolamento avrebbe potuto avere sulla governance finanziaria dell’ente. “Di tutto si è parlato in aula, tranne che di chiarire, dal punto di vista tecnico, quali erano le ragioni che avrebbero dovuto portare all’approvazione”, ha rilevato con amarezza, sottolineando come la confusione generata abbia dissuaso l’opposizione dal votare favorevolmente.