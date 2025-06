Vittoria e la morte improvvisa della piccola Diletta, le parole del sindaco Aiello

Attualità

"La morte è sempre un evento tragico, ma quando si tratta di bambini il dolore è travolgente"

La comunità cittadina è attonita per l’improvvisa scomparsa di Diletta Biundo, appena 20 mesi. La piccola si trovava a Marsala, con la famiglia. Un malore imprevedibile e che non è stato possibile contenere ha determinato un epilogo tragico. A farsi interprete dei sentimenti di commozione della cittadinanza, il sindaco Francesco Aiello.

“Appresa la notizia della improvvisa e immatura scomparsa della piccola Diletta – spiega – ho espresso il mio cordoglio. La morte è sempre un evento tragico per i familiari di chi ci lascia, ma quando si tratta di bambini il dolore è travolgente. Mi unisco al dolore della famiglia Biundo per questa gravissima perdita, formulo le più sentite condoglianze ed esprimo il senso del mio cordoglio. Auspico che i genitori e la famiglia tutta, possano trovare la forza per la necessaria rassegnazione per quanto accaduto”.

