Vittoria e la nuova rissa in piazza del Popolo, Pelligra: “Sono necessari provvedimenti straordinari”

Attualità

Il consigliere comunale di Forza Italia sollecita risposte all'altezza della gravità della situazione

“L’ennesima rissa in piazza del Popolo, purtroppo, certifica quanto andiamo sostenendo da tempo. E cioè che non c’è nessuna capacità, da parte di questa amministrazione, di contrastare un fenomeno noto e che deve essere contenuto per evitare di assistere a scene come quella che tutti abbiamo avuto, nostro malgrado, la possibilità di vedere sui social con riferimento agli episodi verificatisi tra sabato e domenica”. Lo afferma il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra (nella foto), che torna a battere sul tasto dell’ordine pubblico.