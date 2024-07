Vittoria e la piaga fumarole, denunciata una coppia di imprenditori agricoli

Cronaca

Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre erano intenti a bruciare materiali plastici pericolosi

I militari della Stazione di Scoglitti, durante l’espletamento di un servizio per la prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale, con particolare riferimento al contrasto del fenomeno delle cosiddette “fumarole”, hanno osservato la presenza di una nube scura e percepito un forte odore acre nell’aria, presumibilmente riconducibile alla combustione di materiali plastici. Per quanto osservato, i carabinieri, seguendo l’origine della nube, sono giunti nei pressi di un’azienda agricola di proprietà di due coniugi vittoriesi.