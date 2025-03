Vittoria e la protesta degli operatori ecologici, il Comune: “Abbiamo regolarmente pagato tutte le fatture alla ditta”

Attualità

Nuovo scontro tra l'ente di palazzo Iacono e la Ciclat trasporti ambiente

“In merito alla proclamazione dello stato di agitazione da parte delle organizzazioni sindacali di categoria nel cantiere di Vittoria, a causa di supposti ritardi nei pagamenti da parte dell’Ente nei confronti della Ciclat Trasporti Ambiente, si precisa che tali supposizioni risultano del tutto infondate. Dopo le necessarie verifiche effettuate dalle direzioni competenti, risulta che questo ente è assolutamente in regola con i pagamenti dovuti alla società. Le accuse relative al mancato pagamento di “alcune fatture” non corrispondono al vero e sono smentite dalla documentazione contabile, in possesso dell’ente che sarà resa disponibile su eventuale richiesta”. E’ quanto afferma in una nota il Comune di Vittoria (nella foto).