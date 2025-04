Vittoria e la protesta sulla Sanità di Aiello, la solidarietà del Pd di Comiso e Pedalino

Attualità

Domani il terzo e ultimo giorno di sit-in del primo cittadino dinanzi all'ospedale Guzzardi

“In rappresentanza del Partito Democratico di Comiso-Pedalino abbiamo portato la nostra solidarietà e l’adesione al sit-in organizzato dal sindaco di Vittoria, Ciccio Aiello, per denunciare i gravi problemi che ogni giorno affliggono il nostro sistema sanitario in generale e, in particolare, l’ospedale di Vittoria”. Lo sottolinea il segretario cittadino dei dem, Gaetano Scollo.

“Nonostante il grande impegno e la dedizione dei medici e di tutto il personale sanitario – afferma ancora Scollo – le condizioni di lavoro per nulla ottimali e le carenze strutturali si ripercuotono negativamente su tutti noi cittadini. È fondamentale far sentire la nostra voce per un sistema sanitario migliore, più funzionante. A margine, un unico rammarico: la mancata solidarietà del sindaco della nostra città, Maria Rita Schembari, al collega Aiello, e la mancata partecipazione alla battaglia che lui sta conducendo non soltanto per Vittoria e i vittoriesi, ma per quanti, in provincia di Ragusa, soprattutto nel bacino ipparino, usufruiscono dei servizi di quell’ospedale. La battaglia per una sanità più equa ed efficiente non può, né deve avere alcun colore politico. Insieme, possiamo fare la differenza”.

