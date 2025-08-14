Vittoria e la questione della potabilità dell’acqua a Scoglitti, Confcommercio: “Necessario avere risposte subito”

Attualità

Il presidente sezionale Lenzo: "Siamo sicuri che interventi sono già in fase di effettuazione, fornire informazioni chiare e puntuali ai cittadini"

“La tutela della salute come della incolumità pubblica deve venire prima di ogni altra cosa: un bene primario come l’acqua, se carente o compromesso, può mettere in difficoltà non solo la salute dei cittadini, ma anche l’economia locale, incidendo negativamente sul turismo, sul commercio, anche se per cause accidentali”. Lo dice il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, in uno con il consiglio direttivo (nella foto), a proposito della delicata vicenda che riguarda la frazione a mare di Scoglitti dove è stata emessa un’ordinanza per un’ampia area urbana.