Vittoria e la questione sicurezza, il consigliere Scuderi: “Sono necessarie risposte all’altezza della situazione”

Attualità

L'intervento dopo il furto in una cartolibreria del centro e la rissa di ieri sera in piazza del Popolo

“Non possiamo non tornare a ripetere che esiste un problema mirato. Ed è essenziale che l’amministrazione comunale faccia sentire la propria voce. Noi, per quanto ci riguarda, faremo la nostra parte con il governo nazionale creando le condizioni affinché possano essere incrementati gli organici. Ma per quanto riguarda il presidio sul territorio, deve essere l’amministrazione comunale a creare le condizioni affinché possa davvero attuarsi garantendo quella sicurezza auspicata dall’intera collettività”. Parola del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, che interviene dopo che una cartolibreria del centro, nei pressi di via Cavour, è stata presa di mira dai soliti ignoti e dopo la rissa di ieri sera in piazza del Popolo (nella foto).