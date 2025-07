Vittoria e la rapina alla Montepaschi del 2021, tutti assolti

Cronaca

Il pm aveva chiesto tre condanne alla pena di 7 anni ciascuno

E’ finito con tre assoluzioni il processo per la rapina alla Montepaschi di Vittoria del 26 novembre del 2021. Il pm Monica Monego aveva chiesto tre condanne alla pena di 7 anni ciascuno. Con una spranga di ferro i malviventi avevano fatto irruzione in banca, con il volto coperto, da caschi da moto integrali, portando via circa 70mila euro. L’assoluzione è scattata per i vittoriesi Vincenzo Latino 53 anni e Salvatore Scafidi 41 anni, entrambi difesi dall’avvocato Matteo Anzalone, e il comisano Giuseppe Garofalo, 33 anni, difeso dall’avvocato Raffaele Catalano.