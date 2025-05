Vittoria e la rigenerazione del centro storico, la ricetta di Confcommercio

Attualità

Il presidente sezionale Lenzo: "L'identità deve essere il nostro punto di forza"

“Una città che si reinventa attraverso la cultura, l’arte e la partecipazione attiva. È questo lo spirito che ha animato L’Arte in Corso, l’iniziativa che ha trasformato via Cavour in un grande contenitore di creatività e bellezza, con mostre, installazioni, performance e momenti di incontro”. E’ quanto evidenzia il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo (nella foto), che spiega: “Un progetto nato da un’idea del sottoscritto, con Daniela Marchi e Silvana Amarù, che ha visto la collaborazione della nostra associazione di categoria, del centro donna, della Cna, di Confesercenti, della Pro Loco e dell’amministrazione comunale, in un’ottica di confronto e progettualità condivisa, con l’obiettivo di riappropriarci dei luoghi, attraverso l’arte e il coinvolgimento diretto della comunità”.