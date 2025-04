Vittoria e la Sanità, il consigliere Scuderi a Palermo per incontrare Iacolino

Attualità

Il confronto sul servizio 118 a livello territoriale con il direttore del dipartimento Pianificazione strategica dell'assessorato regionale della Salute

“Mentre gli altri protestano, raccolgono firme per cercare di accrescere il proprio consenso senza però instaurare alcun tipo di dialogo con chi è preposto ad adottare decisioni specifiche che possano aiutare effettivamente l’utenza, io, nel mio piccolo, mi sono adoperato per incontrare a Palermo il dott. Salvatore Iacolino, direttore del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato regionale della Salute, che ho messo a parte di tutte le problematiche relative al servizio 118 in città e anche nel resto della provincia di Ragusa”.