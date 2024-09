Vittoria e la scomparsa di don Pirillo, il cordoglio del sindaco

Attualità

I funerali oggi alle 16,30 nella basilica di San Giovanni Battista. Saranno presieduti dal vescovo La Placa

Don Vittorio Pirillo, sacerdote e arciprete emerito di Vittoria, è scomparso ieri, all’età di 83 anni. Parroco per lunghi anni della chiesa di Santa Maria Goretti, dal 2003 divenne parroco della chiesa madre di San Giovanni Battista, incarico che lasciò sette anni fa per raggiunti limiti di età. In seguito, aveva collaborato come vicario parrocchiale nella chiesa della Resurrezione.

«A nome mio e di tutta la comunità cittadina – ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello – esprimo le più sentite condoglianze. Padre Pirillo è stato sacerdote diocesano e prete per oltre 50 anni, spesso in chiese di periferia, ed era una persona dotata di grande semplicità. A lui ero legato da solida e profonda amicizia. Con padre Pirillo se ne va non solo un altro grande uomo di chiesa, ma anche un educatore di intere generazioni di vittoriesi».