Vittoria e la sicurezza stradale, FdI chiede l’installazione di dossi e di dissuasori di velocità

Attualità

I consiglieri Vinciguerra e Scuderi: "Necessario garantire l'incolumità di pedoni e automobilisti"

A seguito del recente incidente avvenuto in via Cavalieri di Vittorio Veneto il consigliere Alfredo Vinciguerra, capogruppo di FdI, con il collega Pippo Scuderi torna a chiedere con forza l’installazione di dossi e appositi dissuasori di velocità nelle zone nevralgiche della città.

“Mesi fa avevo proposto una mozione, poi approvata dal consiglio, proprio sulla sicurezza stradale che impegnava l’amministrazione alla installazione di dossi pedonali e dissuasori di velocità. Una mozione rimasta lettera morta visto che Aiello e i suoi, evidentemente impegnati ad assumere sodali e parenti di consiglieri, non hanno fatto nulla”, dice Vinciguerra.