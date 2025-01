Vittoria e la strage di San Basilio, il ricordo 26 anni dopo

Attualità

Domani la cerimonia in piazza del Popolo alle 17

Giovedì 2 gennaio, alle 17 in piazza del Popolo, il Comune di Vittoria ha organizzato una manifestazione per ricordare Salvatore Ottone e Rosario Salerno, vittime di mafia. I due giovani, infatti, vennero barbaramente uccisi nel corso della tristemente famosa ”strage di San Basilio” del 1999. 5 le persone che persero la vita, tra cui proprio Salvatore Ottone e Rosario Salerno che si trovavano in quel bar occasionalmente,

26 anni dopo quel terribile episodio, dunque, la città di Vittoria si stringerà nel ricordo del tragico evento. “Una data incisa nella memoria collettiva – si legge in una nota diffusa dal Comune – in cui giovani vite furono stroncate. Tra queste, quelle di due vittime incolpevoli spazzate via da una brutale raffica di proiettili. A 26 anni di distanza, il ricordo di quel tragico evento continua a rappresentare un monito contro la violenza e un invito a rafforzare l’impegno nella lotta contro la criminalità organizzata”.

“Per onorare la memoria delle vittime – si legge ancora – il 2 gennaio verrà deposta una corona di fiori ai piedi della lapide dedicata a Salvatore Ottone e Rosario Salerno, simbolo della volontà della comunità di non dimenticare e di continuare a costruire un futuro libero dalla violenza. La cerimonia avverrà in piazza del Popolo alle ore 17.00.