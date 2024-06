Vittoria e l’analisi del voto in Forza Italia, il consigliere Pelligra: “Pronti a creare una nuova classe dirigente”

Politica

I risultati incoraggianti invogliano a proseguire lungo la stessa strada

Il consigliere comunale Biagio Pelligra ha partecipato, nella sede di Forza Italia, alla riunione (nella foto) indetta dalla segreteria cittadina per un’analisi del voto dopo le recenti consultazioni legate al Parlamento europeo. “Abbiamo preso atto delle percentuali consistenti di astensionismo – ha evidenziato il consigliere Pelligra – e, però, a distanza di due mesi dal mio passaggio in Forza Italia, i risultati complessivi in città si possono considerare assolutamente positivi. E’ chiaro che c’è molto lavoro da fare. Ma questo non ci spaventa perché siamo convinti, e il numero delle preferenze raccolte nel contesto di una competizione, quella europea, che è completamente differente da quella comunale, ci confortano sul fatto che la strada intrapresa appaia essere quella giusta. Sono pronto insieme al segretario cittadino Andrea La Rosa ed ai tanti amici e simpatizzanti a lavorare per la creazione di una nuova classe dirigente. Sappiamo che c’è molto da fare ma tutto questo non ci spaventa. Anzi, al contrario, ci stimola ad andare avanti ancora di più per garantire un futuro all’altezza della città di Vittoria”.

