Vittoria e l’approvazione del bilancio di previsione, FdI: “Numerosi i punti oscuri”

La consigliera Cannata: "Queste situazioni destano grande preoccupazione per il futuro dell'ente"

Sull’approvazione da parte del consiglio comunale di Vittoria del Bilancio di Previsione 2025/2027 è intervenuta la consigliera Monia Cannata (nella foto) di Fratelli d’Italia che – in aula con i colleghi del gruppo – ha evidenziato a più riprese le tante criticità rilevate.

“Fratelli d’Italia ha votato contro il bilancio di previsione – spiega – perché sono tanti, troppi i punti oscuri che destano grande preoccupazione per il futuro dell’Ente. Sono riemerse le tante questioni già affrontate sui debiti fuori bilancio milionari che non si riscontravano in atti contabili precedenti. Debiti che sono arrivati all’esame del consiglio, con l’atto transattivo della giunta, soltanto dopo l’esposto di Fratelli d’Italia che aveva censurato questo modus operandi. Come il debito Ato per sei milioni e operazioni similari che erano già state segnalate come ad altissimo rischio anche dal commissario ad acta della Regione, il dottor Cocco, già in sede di approvazione del rendiconto 2022”.