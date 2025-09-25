Vittoria e l’autoporto abbandonato, la Cna: “Sprecati sei milioni di euro”

Attualità

Ancora un appello per cercare di capire quale sarà il futuro dell'infrastruttura dove il degrado e il vandalismo la fanno da padrone

L’autoporto di Vittoria, nato come infrastruttura strategica per la logistica e il trasporto merci in Sicilia, si è trasformato nell’ennesimo simbolo delle opere incompiute e delle promesse disattese. Un investimento di sei milioni di euro è stato vanificato, lasciando dietro di sé rovine e degrado. La denuncia arriva dalla Cna comunale di Vittoria. Chiunque voglia toccare con mano lo spreco di risorse pubbliche può percorrere la strada provinciale 68 da Vittoria verso Pedalino e svoltare sulla provinciale 91. Dopo poche centinaia di metri, sulla destra, si staglia uno scenario desolante: l’autoporto abbandonato, vittima non solo dell’incuria ma anche di atti di vandalismo e razzie.

Le foto scattate recentemente testimoniano uno stato di degrado avvilente: recinzioni metalliche rubate, porte e finestre razziate, pezzi sanitari e rubinetteria scomparsi, griglie di scolo e caditoie divelte, quadri elettrici e cavi spariti. La lista dei danni potrebbe continuare all’infinito, a dimostrazione di un disastro senza fine.

Già nell’ottobre 2023, la Cna comunale di Vittoria aveva cercato di accendere i riflettori sulla questione, coinvolgendo la Regione e il Comune. In quell’occasione, l’assessore regionale Alessandro Aricò, insieme agli onorevoli Giorgio Assenza, Salvo Sallemi e Nello Dipasquale, constatò di persona la gravità della situazione. L’amministrazione comunale ammise l’impossibilità di sostenere i costi per la riqualificazione e la gestione dell’opera, manifestando l’intenzione di restituire l’infrastruttura alla Regione, la quale sembrava disposta a riassumerne la titolarità. Tuttavia, a distanza di due anni, non si hanno notizie concrete di sviluppi, mentre l’infrastruttura continua a deteriorarsi.